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Царьград

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Не до жиру: почему спрос на сырные суррогаты рухнул на треть с начала года

Не до жиру: почему спрос на сырные суррогаты рухнул на треть с начала года

С рынка стремительно исчезает сырный суррогат — продукция с заменителями молочного жира (ЗМЖ).За январь–июль 2026 года производство таких продуктов упало на 22,2%, до 82,4 тыс.

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