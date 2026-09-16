Литьё каменных блоков Есть сторонники и есть противники версии литья каменных блоков. Многие факты невозможно объяснить механической обработкой пород, заготовок, кроме как формовка жидкой или тестообразной массы, в том числе и твердых видов камня, кристаллических, как гранит, базальт.