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Тайная доктрина

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Литьё каменных блоков

Литьё каменных блоков

Литьё каменных блоков Есть сторонники и есть противники версии литья каменных блоков. Многие факты невозможно объяснить механической обработкой пород, заготовок, кроме как формовка жидкой или тестообразной массы, в том числе и твердых видов камня, кристаллических, как гранит, базальт.

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