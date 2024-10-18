Бывшая телеведущая Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента

Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии