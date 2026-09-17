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Царьград

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Мадонна откроет MTV VMA 2026, спустя 23 года с предыдущего выхода

Мадонна откроет MTV VMA 2026, спустя 23 года с предыдущего выхода

Американская певица Мадонна откроет церемонию MTV Video Music Awards 27 сентября 2026 года, возвращаясь спустя 23 года после последнего выступления в 2003.

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