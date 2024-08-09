НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Лазаревич
    Ирина: вот пусть и покажет пример: сядет в танк и проедется по БерлинуМедведев заявил, ...
  • Александр Маркитанов
    давно пора прижать и жестоко карать!В Минтрансе предл...
  • Silver Kont
    Ага, начался завоз черножопых мразей под благовидным предлогом, потом они разбегутся и завезут ещё....Спрос на строител...

В Петербурге суд заочно приговорил мужчину к колонии за надругательство над горожанином при вымогательстве

В Петербурге суд заочно приговорил мужчину к колонии за надругательство над горожанином при вымогательстве

Преступление было совершено 4 года назад В Северной столице вынесли приговор объявленному в международный розыск Джабе Чиковани, который надругался над местным жителем, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх