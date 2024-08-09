В Петербурге суд заочно приговорил мужчину к колонии за надругательство над горожанином при вымогательстве

Преступление было совершено 4 года назад В Северной столице вынесли приговор объявленному в международный розыск Джабе Чиковани, который надругался над местным жителем, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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