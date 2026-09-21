Лукашенко заявил об отсутствии у Белоруссии свободных объемов калия для Запада

Белоруссия не располагает свободными объемами калийных удобрений для поставок на западные рынки, поскольку вся произведенная продукция уже законтрактована.
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