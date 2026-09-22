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Царьград

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Подмосковье заняло 16-е место по медианной зарплате в России

Подмосковье заняло 16-е место по медианной зарплате в России

Медианная зарплата в Московской области составила 91,8 тысячи рублей — этой суммы хватает на 2,89 фиксированного набора товаров и услуг, тогда как средний показатель по стране достиг 111 тысяч рублей.

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