Поболтаем

52 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...
  • Елена Мамонова
    а почему дети молчали об этомВ российском сана...

Фанат Tesla поставил ребенка на пути движения электромобиля в режиме автопилота

Фанат Tesla поставил ребенка на пути движения электромобиля в режиме автопилота

©Whole Mars Blog Один из владельцев электромобиля Tesla, скрывающийся за псевдонимом Whole Mars Blog в Твиттере, на выходных решил провести эксперимент с участием настоящего ребенка и транспортного средства, чтобы доказать свою точку зрения.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх