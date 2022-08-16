Фанат Tesla поставил ребенка на пути движения электромобиля в режиме автопилота

©Whole Mars Blog Один из владельцев электромобиля Tesla, скрывающийся за псевдонимом Whole Mars Blog в Твиттере, на выходных решил провести эксперимент с участием настоящего ребенка и транспортного средства, чтобы доказать свою точку зрения.
©Whole Mars Blog Один из владельцев электромобиля Tesla, скрывающийся за псевдонимом Whole Mars Blog в Твиттере, на выходных решил провести эксперимент с участием настоящего ребенка и транспортного средства, чтобы доказать свою точку зрения.
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