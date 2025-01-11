🔴 За сутки в Крыму очистили от мазута более 9 километров берега По информации ГУ МЧС по республике, за сутки обследовали 548 километров береговой линии от Керчи до Черноморского района.
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🔴 За сутки в Крыму очистили от мазута более 9 километров берега По информации ГУ МЧС по республике, за сутки обследовали 548 километров береговой линии от Керчи до Черноморского района.