Экс-чемпион мира Роберт Истер получил ранения во время ограбления

Экс-чемпион мира Роберт Истер получил ранения в воскресенье в Цинциннати, США во время ограбления. 31- летний боксер уже прооперирован, и его жизни ничего не угрожает, сообщает WTOL 11.
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