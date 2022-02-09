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Экс-чемпион мира Роберт Истер получил ранения во время ограбления

Экс-чемпион мира Роберт Истер получил ранения в воскресенье в Цинциннати, США во время ограбления. 31- летний боксер уже прооперирован, и его жизни ничего не угрожает, сообщает WTOL 11.

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