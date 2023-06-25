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Месси сделал хет-трик в прощальном матче Макси Родригеса

Игра состоялась в субботу в Росарио на домашнем стадионе «Ньюэллс Олд Бойз». Месси играл за сборную Аргентины, за которую выступили бывшие и действующие игроки.

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