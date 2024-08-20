Прокуратура в Иванове помогла семье с тремя детьми получить статут многодетной

В прокуратуру Иванова обратилась многодетная мать. Оказалось, что она воспитывает 3 детей. Недавно женщина обратилась в соцзащиту по вопросу присвоения статуса многодетной семьи и выдачи соответствующего удостоверения.
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