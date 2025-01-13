МВД: на мужчину с ножом в аэропорту Красноярска напал уроженец Узбекистана

В аэропорту Красноярска произошло нападение с ножом, совершенное 40-летним уроженцем Узбекистана. Об этом сообщила начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД РФ по СФО Анна Щербакова, передает РИА Новости.
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