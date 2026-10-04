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Регион 29

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Минфин предложил ввести налоговый вычет на покупку медизделий для операций

Минфин предложил ввести налоговый вычет на покупку медизделий для операций

Документ предполагает изменения в Налоговый кодекс. Вычет будет социальным и распространится на расходы по приобретению медицинских изделий, необходимых для проведения операций.

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