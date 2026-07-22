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Дюймовочки шоу-бизнеса: 10 российских звезд, чей рост не превышает 160 сантиметров

Дюймовочки шоу-бизнеса: 10 российских звезд, чей рост не превышает 160 сантиметров

Долгое время в шоу-бизнесе ценились исключительно модельные стандарты, однако настоящая харизма и сценическая энергетика не зависят от сантиметров.

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