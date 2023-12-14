Tesla представила Optimus Gen 2. Это новое поколение роботов

Tesla представила гуманоидного робота Optimus Gen 2 с расширенными возможностямиКомпания Tesla представила Optimus Gen 2 – усовершенствованную версию своего робота-гуманоида, предназначенную для выполнения широкого спектра задач по оказанию помощи человеку.
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