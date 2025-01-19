Иранские источники опубликовали репортаж ещё одного подземного объекта – базы катеров ВМС КСИР, имеющий несколько выходов в Персидский залив.
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Иранские источники опубликовали репортаж ещё одного подземного объекта – базы катеров ВМС КСИР, имеющий несколько выходов в Персидский залив.
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