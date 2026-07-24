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Царьград

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ГосЭрмитаж выявил дом Нухутби и алхимическую лабораторию VIII века

ГосЭрмитаж выявил дом Нухутби и алхимическую лабораторию VIII века

Археологи в Бухарской области Узбекистана нашли дом ученого Нухутби и алхимическую лабораторию VIII века, сообщил Игорь Малкиель из Государственного Эрмитажа.

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