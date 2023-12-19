Рынок путешествий возродился в 2023 году - Morning Consult

Компания по исследованию рынка Morning Consult в своем новом отчете, озаглавленном «Тенденции в сфере праздничных путешествий в 2023 году», подвела итоги года, заявив: «Объем досуга резко возрос, самолеты были переполнены, а бронирование отелей было высоким».