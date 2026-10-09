«Чревато целым рядом пагубных экологических последствий»: Путин — об обмелении Каспийского моря

В пятницу, 9 октября, президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Каспийского экологического саммита.
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