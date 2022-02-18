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Офис Трюдо объявил о встрече Байдена с главами ЕС и НАТО по Украине

Офис Трюдо объявил о встрече Байдена с главами ЕС и НАТО по Украине

REUTERS / Kevin Lamarque В офисе канадского премьер-министра Джастина Трюдо объявили о том, что в пятницу политик будет участвовать в организованной президентом США Джо Байденом встрече с главами стран Евросоюза и НАТО для обсуждения Украины.

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