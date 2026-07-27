РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 245 подписчиков

Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении

Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении

Сергей Булкин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 июля в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил решить проблему с ограничениями на экспорт армянских товаров в РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии