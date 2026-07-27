Пашинян попросил Путина решить проблему с экспортом товаров из Армении

Сергей Булкин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 июля в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил решить проблему с ограничениями на экспорт армянских товаров в РФ.
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