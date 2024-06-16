Ремонт двух домов на улице Фрунзе в Мытищах завершится до 15 октября

Работы по капитальному ремонту в двух домах Мытищ проверили сотрудники администрации округа и представители Фонда капремонта Подмосковья совместно с активными жителями и представителями управляющей компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии