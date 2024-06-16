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Ремонт двух домов на улице Фрунзе в Мытищах завершится до 15 октября

Ремонт двух домов на улице Фрунзе в Мытищах завершится до 15 октября

Работы по капитальному ремонту в двух домах Мытищ проверили сотрудники администрации округа и представители Фонда капремонта Подмосковья совместно с активными жителями и представителями управляющей компании.

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