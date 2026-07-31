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Депутат Бессараб напомнила об индексации страховых выплат работающим пенсионерам с 1 августа

Депутат Бессараб напомнила об индексации страховых выплат работающим пенсионерам с 1 августа

С 1 августа около 7,3 миллиона работающих пенсионеров получат индексацию пенсии. Размер прибавки составит до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за 2025 год, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Zvezdanews.

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