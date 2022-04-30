Завтра в Астраханской области начинается прием заявлений по выплатам новой меры соцподдержки

В регионе ожидают более 120 тысяч заявителей. С 1 апреля 2022 года по Указу Президента России семьям с низким доходом, где воспитываются дети с 8 до 17 лет, будут ежемесячно оказывать новую меру социальной поддержки в виде ежемесячных выплат.