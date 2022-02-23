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Хара повторил рекорд Челиоса по матчам в НХЛ среди защитников – 1651

Здено Хара повторил рекорд Криса Челиоса по матчам в НХЛ среди защитников – 1651. 44-летний словак принял участие в игре регулярного чемпионата между «Айлендерс» и «Сиэтлом» (4:1, 2-й период).

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