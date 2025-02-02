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RT Russia

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МИД: ответственность за удар по интернату в Судже несут спонсоры Киева

МИД: ответственность за удар по интернату в Судже несут спонсоры Киева

Ответственность за нанесение удара по интернату в Судже Курской области несут спонсоры Киева. «Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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