Самый перспективный тип грунта занимает лишь 0,14% планеты, а 73% изученных разновидностей плохо удерживают воду Учёные из Сиднейского университета создали первую масштабную карту марсианских грунтов с оценкой их пригодности для выращивания растений.
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