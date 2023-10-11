Директор челябинской фирмы украл 100 миллионов и отделался штрафом

Следственный комитет объяснил такое решение.Следственные органы СК России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы, который не платил налоги.
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