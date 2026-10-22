Американский актёр Том Скерритт, известный по ролям в культовых фильмах «Чужой» (1979) и «Лучший стрелок» (1986), умер на 94-м году жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров отказался ...
- Минобороны РФ зая...
- Николай Дроздов в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым