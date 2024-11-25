Российские военные выбьют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Такой сценарий предрек командир батальона 47-й бригады украинской армии Геннадий в разговоре с журналистами газеты The New York Times (NYT).
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