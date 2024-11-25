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На Украине предрекли отступление ВСУ из Курской области

На Украине предрекли отступление ВСУ из Курской области

Российские военные выбьют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Такой сценарий предрек командир батальона 47-й бригады украинской армии Геннадий в разговоре с журналистами газеты The New York Times (NYT).

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Комментарии
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Виктор Фоменко
По-хорошему ВСУ уже давно должны были быть выбиты не только с территории Курской области, но и с Харьковской и из Сумской областей. Почему этого не произошло? Наверное потому что у нас Верховный главнокомандующий не той фамилии.
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