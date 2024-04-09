Первые участники реестра утилизаторов перешли на электронные сделки

Компании, включенные в реестр утилизаторов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП), начали работать на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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