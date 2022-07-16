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Пол Мерсон: «Челси» должен купить Роналду, здесь он расцветет. Криштиану гарантирует 20 голов за сезон»

Пол Мерсон призвал «Челси» подписать Криштиану Роналду. «Челси» не займет место выше третьего в следующем сезоне, если не подпишет нападающего мирового класса.

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