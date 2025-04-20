Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Alex Nемо
    Те, кто не понимает что все эти жесты доброй воли уже опробованы и с уркаиной, в её нынешнем (с 2014 года) состоянии,...Sky: Путин пасхал...
  • Ингерман Ланская
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Sky: Путин пасхальным перемирием показал, что предлагает решения, а не проблемы

Sky: Путин пасхальным перемирием показал, что предлагает решения, а не проблемы

Президент России Владимир Путин заявлением о прекращении огня и пасхальном перемирии постарался продемонстрировать американскому коллеге Дональду Трампу, что предлагает решения, а не проблемы, в отличие от Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Первая наша беда в том, что мы хотим выглядеть хорошими в чьих то глазах! Вторая беда, что начинаем оправдываться, по поводу и без повода! За все годы не взрастили Чапаевых и Жуковых, Но ворья взрастили море. Пытаемся с ними вести борьбу для галочки, Сажаем и через месяц ищем им оправдание. У них полностью отсутствует страх перед содеянным!
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16 час.
Житель Империи
Свинарник забил на это перемирие, ночью обстреливали Донецк…
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15 час.
Alex Nемо
Те, кто не понимает что все эти жесты доброй воли уже опробованы и с уркаиной, в её нынешнем (с 2014 года) состоянии, договариваться и делать такие жесты означает только вредить России и россиянам, тем кто пострадает в результате этих миротворческих жестов, напишите пожалуйста что я не прав! Может найдутся те кто сможет объяснить почему этого не понимают наверху?
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30 мин.
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