Sky: Путин пасхальным перемирием показал, что предлагает решения, а не проблемы

Первая наша беда в том, что мы хотим выглядеть хорошими в чьих то глазах! Вторая беда, что начинаем оправдываться, по поводу и без повода! За все годы не взрастили Чапаевых и Жуковых, Но ворья взрастили море. Пытаемся с ними вести борьбу для галочки, Сажаем и через месяц ищем им оправдание. У них полностью отсутствует страх перед содеянным!

Alex Nемо

Те, кто не понимает что все эти жесты доброй воли уже опробованы и с уркаиной, в её нынешнем (с 2014 года) состоянии, договариваться и делать такие жесты означает только вредить России и россиянам, тем кто пострадает в результате этих миротворческих жестов, напишите пожалуйста что я не прав! Может найдутся те кто сможет объяснить почему этого не понимают наверху?