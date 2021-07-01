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«Сосьедад» и Исак продлили контракт до 2026 года. Игроком интересовались «Ливерпуль», «Реал» и «Ман Сити»

«Реал Сосьедад» и нападающий Александер Исак договорились о подписании нового контракта. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до 2026 года.

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