NYT: США не вводят новые санкции против РФ из-за опасений роста цен на нефть

Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на "черное золото" и бензин в США и испортить предвыборную кампанию президента Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии