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NYT: США не вводят новые санкции против РФ из-за опасений роста цен на нефть

NYT: США не вводят новые санкции против РФ из-за опасений роста цен на нефть

Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на "черное золото" и бензин в США и испортить предвыборную кампанию президента Джо Байдена.

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