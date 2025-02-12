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Ситуация с дивидендами "Газпрома" за 2024 год остается неопределенной

Ситуация с дивидендами "Газпрома" за 2024 год остается неопределенной

Большинство акций в среду повышались на общерыночном оптимизме. В частности, очередного пика с мая 2024 года достигли бумаги Газпрома, которые поддерживали более высокие цены на газ, а также надежды на улучшение геополитической ситуации и нормализацию поставок в Европу.

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