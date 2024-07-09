"ДАЛЬШЕ В ЛИЦО ПЛЮНУТ": РАСКРЫВАЕМ, КТО НЕ ВСТАЛ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОД ГИМН РОССИИ.

Юрий Пережогин То, что ещё с советских времён, русских, не то чтобы, не очень любили, а даже ненавидели некоторые южане, особенно на Кавказе - вряд ли для кого-то это секрет. Просто они поумнее, хитрее, понимали, что глупо светится (выпендриваться), и осознающие о возможных последствиях. Хотя, в те времена, когда не было ни интернета и быстрой работы глобальной СМИ, может кто и борзел, и скорее всего именно те, кто сегодня попался на случайной внезапной проверки на "вшивость". Ведь они и могли бы встать во время гимна, ведь это не сложно, произвести показуху "патриотизма", ибо глупо высвечиваться! Но! Увы! Видимо их высокомерная ГОРДЫНЯ была на таком высоком уровне (возможно что, и выше Бога) - что считалось, поднять свои задницы - слишком большая честь! Не раз уже говорил, что Россия заражена сволочной западной толерантностью - именно в этом и кроется весь секрет морального разложения, приводящий к хаосу, насилию, бардаку и беспределу.

Евгений Вся эта возня с увольнениями от лукавого. Какие увольнения, когда речь идет о осквернении государственных символов публично и демонстративно? Точно так же публично и уже на следующий день, эти люди так же публично и по решению суда должны лишиться этого ненавистного гражданства... и дальше на все 4 стороны, после выплаты всех ништяков, если они были. Если человек игнорирует гимн, он просто в этот же день должен переставать быть гражданином этого государства, как нечто инородное и даже враждебное. Сразу и навсегда, без всяких апелляций. Не нужно угроз и наказаний, он своим поведением показал приверженность или отсутствие таковой демонстративно и прилюдно. Это логично и просто. Просто не понятно почему всегда начинают сопли жевать и ссылаться на то, что нельзя лишать гражданства. Значит нужно сделать так, чтоб можно было...