Почему у моряков Андреевский флаг? Описание, фото и видео

Андреевский флаг стал официальным символом русского флота с 1698 года, с момента его введения. Сегодня моряки отмечают, что четыре его угла являются символами четырех морей, на которых главенствовал и присутствует сегодня русский флот – это Черное, Белое, Каспийское и Азовское море.
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