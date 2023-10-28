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Почему у моряков Андреевский флаг? Описание, фото и видео

Почему у моряков Андреевский флаг? Описание, фото и видео

Андреевский флаг стал официальным символом русского флота с 1698 года, с момента его введения. Сегодня моряки отмечают, что четыре его угла являются символами четырех морей, на которых главенствовал и присутствует сегодня русский флот – это Черное, Белое, Каспийское и Азовское море.

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