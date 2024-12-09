В Новосибирске дошло до суда дело об убийстве мигрантом женщины и её 5-летней дочери

Мужчина втёрся в доверие одинокой матери, чтобы завладеть её автомобилем.В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины и её малолетней дочери, совершённое в январе 2024 года.
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