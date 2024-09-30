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Южное солнце и море для юных северян Красноярья

Южное солнце и море для юных северян Красноярья

Депутаты Законодательного Собрания обсудили итоги летней оздоровительной кампании. Как отметил на заседании комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов замминистра образования Александр Молодкин, в каникулы отдохнули более 5,5 тысячи школьников из Арктической зоны.

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