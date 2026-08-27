Рифат Сабитов отметил высокий профессионализм и личное мужество военных корреспондентов

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, советник председателя Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Рифат Сабитов принял участие в Форуме «Вместе победим», объединившем более 2000 ветеранов СВО и членов их семей и выступил со-модератором сессии «Пространство смыслов: роль медиа в формировании общих ценностей».