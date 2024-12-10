Дмитрий Чумаков провёл встречу с с основателем Белогорского парка львов «Тайган» Олегом Алексеевичем Зубковым

В ходе беседы Дмитрий Чумаков подробно ознакомился с деятельностью парка, а также обсудил дальнейшие планы его развития и перспективные проекты, которые могут быть реализованы на территории Белогорского района.
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