Пригрозив Параду Победы, Зеленский опустил Украину

vagas Karlito Какие у них предки!?? Бандерьё поганое вот их предки!

СМ Сергей Михайлюк А этот режим в Киеве не подумал об сокрушающем ответном ударе? Потом пусть не кричат, что это Россия сорвала переговоры о мире!