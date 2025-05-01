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Пригрозив Параду Победы, Зеленский опустил Украину

Пригрозив Параду Победы, Зеленский опустил Украину

80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне определенно стало сильным раздражающим фактором для киевского режима.

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Комментарии
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vagas Karlito
Какие у них предки!?? Бандерьё поганое вот их предки!
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3 час.
СМ
Сергей Михайлюк
А этот режим в Киеве не подумал  об сокрушающем ответном ударе? Потом пусть не кричат, что это Россия сорвала переговоры о мире!
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3 час.
Vladimir Lioubimcev
Украина и без Зеленского ОПУСКАЛАСЬ СТОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ... И вот ОНО -   Д Н О !!!
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2 час.
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