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ЧЕ-2023. Юноши (U16). Финал. Италия против Испании, Франция сыграет с Литвой за бронзу

Сегодня в северомакедонском Скопье состоятся решающие матчи плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

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