В популярном туристическом месте Приморья незаконно продавали алкоголь

В Приморском крае обнаружен факт незаконной торговли алкоголем в популярном туристическом месте. Розничную торговлю осуществляли прямо на пляже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.
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