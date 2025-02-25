Три человека погибли при обрушении стройплощадки над трассой в Южной Корее

Global Look Press/Maksim Konstantinov Три человека погибли и еще пять пострадали в южнокорейском городе Чунгам Чхонан после того, как над автомобильной дорогой обрушилась строительная площадка, сообщает Yonhap 25 февраля.
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