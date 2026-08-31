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Гималаи, Эльбрус, Анды: врач-анестезиолог из Барнаула в свободное время покоряет горы

Гималаи, Эльбрус, Анды: врач-анестезиолог из Барнаула в свободное время покоряет горы

Анестезиолог из Барнаула Мария Лифинцева поделилась, как покоряет горы в свободное от работы время. В интервью NGS22.

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