Здание Центра медицины катастроф в Туле может получить статус ОКН

На уходящей неделе начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Елена Шичанина подписала приказ о включении административного здания в Пушкинском проезде в Перечень выявленных объектов культурного наследия.
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