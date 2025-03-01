Традиционно перед игрой с напутственной речью выступили главные игроки турнира - глава Новоаннинского муниципального района Николай Моисеев и глава Филоновского поселения Александр Ефремов.
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Традиционно перед игрой с напутственной речью выступили главные игроки турнира - глава Новоаннинского муниципального района Николай Моисеев и глава Филоновского поселения Александр Ефремов.